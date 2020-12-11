DG Sivasspor Avrupa kupalarına veda etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DG Sivasspor Avrupa kupalarına veda etti

11.12.2020 08:02 | Son Güncelleme: 11.12.2020 08:06
DG Sivasspor Avrupa kupalarına veda etti

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında DG Sivasspor deplasmanda karşılaştığı İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Cohen'ın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa kaldı.

34. dakikada sol kanatta Dan Biton'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına giden meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

45. dakikada Kayode'nin sağ taraftan pasında ceza sahası içinde Fajr'in vuruşunda savunma meşin yuvarlığı uzaklaştırdı.

45. dakikada Gradel'in ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tenenbaum'da kaldı.

47. dakikada Cohen'in ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

66. dakikada orta sahada topu alan Saborit'in ilerleyip ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+4. dakikada Camara'nın ceza sahası dışı sol tarafından çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

Stat: Bloomfield

Hakemler: Andris Treimanis xx, Haralds Gudermanis xx, Martins Svipsts xx

Maccabi Tel Aviv: Tenenbaum xx, Maor Kandil xx, Hernandez xx, Tibi xx, Saborit xx (Sheran Yeini dk. 85 ?), Peretz xx, Golasa xx (Tal Ben Haim dk. 74 x), Dan Glazer xx, Biton xx (Ofir Davidzada dk. 63 x), Cohen xx (Avi Rikan dk. 74 x), Pesic xx (Nick Blackman dk. 85 ?)

Yedekler: Peretz Daniel, Etey Shechter, Amit Glazer, Eylon Almog, Shahar Piven, Eduardo Guerrero, Eden Karzev

Teknik Direktör: Giorgos Donis

DG Sivasspor: Samassa x, Robin Yalçın x, Caner Osmanpaşa x, Apindangoye x, Camara x, Claudemir x (Kone dk. 63 x), Fajr x, Hakan Arslan x, Gradel x, Kayode x, Yatabare x

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Ninga

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Gol: Saborit (dk. 66) (Maccabi Tel Aviv)

Sarı kart: Tibi, Avi Rikan, Tenenbaum (Maccabi Tel Aviv), Fajr, Apindangoye, Kone, Gradel, Yatabare (DG Sivasspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber... PSG, Manchester deplasmanında kazandı, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
Son dakika haber... PSG, Manchester deplasmanında kazandı, Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e karşı final niteliğinde maça çıkacak
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel-Aviv'e karşı final niteliğinde maça çıkacak
- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
- Avrupa'da Covid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Erkan Akçay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Ivana Sert Başak Dizer Serdar Ortaç Aleyna Tilki
Spor Samatta Erol Bulut Şenol Güneş Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DG Sivasspor Avrupa kupalarına veda etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 08:08:23. #1.14#
title