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'Dezenfekte tüneli'ne yurt dışından talep

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 virüsüne karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesinin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aircor52 Dezenfekte Tüneli yeniden tasarlanarak bambaşka bir görünüme kavuşturuldu.

'Dezenfekte tüneli'ne yurt dışından talep
30.04.2020 13:13 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:48

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19 virüsüne karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesinin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Aircor52 Dezenfekte Tüneli yeniden tasarlanarak bambaşka bir görünüme kavuşturuldu.

İnsan girişlerinin olduğu tüm alanlarda hijyen sağlamak, hastalık yapıcı mikroorganizmaların, bakteri ve virüslerin yok edilmesi ve insanların kıyafet ve ayakkabılarının dezenfeksiyonu için tasarlanmış olan dezenfekte tüneli, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle daha fonksiyonlu bir hale getirildi.

Yüksek verim sağlıyor

İhtiyaca uygun her ortamda kullanılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden tasarlanan dezenfekte tüneli, Aircor52 kabin ve kapsül olmak üzere 2 farklı şekilde geliştirildi. Ledli ve sesli komut, uyarı ve yönlendirme gibi sistemleriyle kullanıcıların hiçbir yere temas etmeden dezenfekte olması sağlayan bu tünelde, 360 döner kol sayesinde insanlarda dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakılmayarak yüksek verim sağlanıyor.

Sisleme yöntemi kullanılıyor

6 saniyede boş kabin içi dezenfekte etme sistemi ile de her bir dezenfekte işleminden sonra kabin ve kapsülü kendi kendine temizleyen dezenfekte tüneli, burayı kullanan kişilerin birbirlerine herhangi bir virüs, bakteri ve mikrop bulaştırmasının da önüne geçiyor. Aircor52 kabin ve kapsül modelinde sisleme yöntemi kullanıldığı için günlük kıyafetlerin üzerinde herhangi bir olumsuz etki bırakmıyor.

Yeni tasarım beğenildi

Dezenfekte tünelinin daha teknik ve fonksiyonlu olması açısından yeniden tasarlandığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Yerli ve milli imkanlarımızla geliştirdiğimiz dezenfekte tünelini yepyeni bir tasarımla halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni bir görünüm kazanan tüneli, daha teknik daha fonksiyonlu bir hale getirdik. Dünyanın dört bir köşesinden bu faydalı ürün için talepte bulunuyorlar. Öncelikle bu ürünü Türkiye'mizin ve halkımızın kullanımına sunacağız. Daha sonrasında ihracat boyutunda diğer ülkelerle görüşmelerimizi yapacağız. Gayet bilimsel ve teknik bir çalışma yaptık. İşin tıbbi ve teknik boyutu bütün olarak ele alındı. Çalışmalarımız taleplerin karşılanması yönünde artarak devam edecek" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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