Dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor Eyüpsultan Belediyesi temizlik ve dezenfeksiyon ekipleri sokağa çıkma yasağı esnasında da dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi temizlik ve dezenfeksiyon ekipleri sokağa çıkma yasağı esnasında da dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler ilçe genelinde vatandaş sağlığını koruma amacıyla cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sokağa çıkma yasağı ilan edilen iki gün boyunca da sürdürecek. Çalışmalar sırasında cadde ve sokakların detaylı olarak yıkandığı, bina girişleri ve parkların en ince ayrıntılarına kadar dezenfekte edildiği duyuruldu.

Kaynak: DHA