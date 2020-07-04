DEZENFEKTE FORMU ÇIKMAYINCA TAKSİ ŞOFÖRÜNE 900 LİRA CEZA VERİLDİ SARIYER'deki jandarma personelinin yaptığı denetim sırasında bir taksiden, aracın dezenfekte edildiğine dair form çıkmadı.

SARIYER'deki jandarma personelinin yaptığı denetim sırasında bir taksiden, aracın dezenfekte edildiğine dair form çıkmadı. Jandarma ekipleri şoföre 900 lira cezai işlem uyguladı.

1068 PERSONEL DENETİME KATILDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün yol güzergahlarında toplu taşıma araçlarına yönelik yol kontrol ve trafik uygulaması denetimi yapıldı. Denetimlere Jandarma Asayiş Timi'nden, Motosikletli Asayiş Timi'nden, Motosikletli Trafik Timi'nden, Jandarma Trafik Timi'nden ve Atlı Jandarma Timi'nden olmak üzere toplam 333 Tim ve 1068 personel katıldı. Ayrıca denetimlerde Mobil Jandarma Plaka Tanıma Sistemi araçları da yer aldı.

DEZENFEKTE FORMU KONTROL EDİLDİ

Sarıyer Uskumruköy Kavşağı'nda denetim yapan jandarma ekipleri, toplu taşıma araçlarına verilen ve 2 günlük geçerlilik süresi olan dezenfekte forumlarını kontrol etti. Denetimler sırasında aracından dezenfekte formu çıkmayan bir taksi şoförüne Hıffzısıhha Kanunu gereğince 900 lira para cezası kesildi. MASKESİZ YOLCULARA MASKE SATIYORUMJandarma denetiminden çıkan başka bir taksi şoförü Onur Sürmeli ise denetim hakkında "Çok iyi bence, devamlı yapılsın. Araçlar da kontrol edilsin, biz de kendimiz kontrol ediyoruz araçlarımızı. Maskesiz binenlere ben maske takıyorum, işi ticarete döktüm artık

"ifadelerini kullandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA