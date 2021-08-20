Dezenfekte edilen Kazım Karabekir Stadı Erzurumspor-Bursaspor maçına hazır

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor'un karşılaşacağı Kazım Karabekir Stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun ikinci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Bursaspor'un karşılaşacağı Kazım Karabekir Stadı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te Erzurum'da oynanacak karşılaşma için stattaki tüm hazırlıklar tamamlandı.

Tesis amiri Zafer Ala öncülüğünde baştan sona temizlenen stat, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Kamp dönemini kentte geçiren mavi-beyazlı takım ile Konyaspor, Antalyaspor ve Ümraniyespor'un hazırlık maçları da yaptığı stadın zemini de iyileştirildi.

Stat zemini Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) uzmanlarınca da denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç