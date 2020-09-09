'Dezenfekte edeceğiz' yalanıyla girdikleri evde hırsızlık yapan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
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'Dezenfekte edeceğiz' yalanıyla girdikleri evde hırsızlık yapan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı 'dezenfeksiyon çalışması yapacağız' diyerek girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

'Dezenfekte edeceğiz' yalanıyla girdikleri evde hırsızlık yapan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
09.09.2020 16:57 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:00

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde, koronavirüs salgınına karşı 'dezenfeksiyon çalışması yapacağız' diyerek girdikleri evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Yelek köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan C.S., İl Sağlık Müdürlüğü'nden dezenfeksiyon çalışması için eve geldiklerini söyleyen 2'si kadın 3 kişinin masanın üzerinde bulunan cüzdan ve cep telefonunu çaldığını fark etti. C.S'nin ihbarı sonrası jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayını A.A., M.K., C.D., D.D. ve A.A'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Jandarma, yaptığı arama sonucu 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada cüzdan, cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A., M.K. ve A.A. tutuklanırken, C.D. ve D.D. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

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