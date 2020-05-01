Dezenfektanı gösterip alkol kullanmadığını söyleyen sürücü cezadan kurtulamadı
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Dezenfektanı gösterip alkol kullanmadığını söyleyen sürücü cezadan kurtulamadı

Dezenfektanı gösterip alkol kullanmadığını söyleyen sürücü cezadan kurtulamadı
01.05.2020 03:06 | Son Güncelleme: 01.05.2020 03:06

Kahramanmaraş'ta 3 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, tekrar alkollü yakalandığı polislere otomobilindeki dezenfektanı gösterip alkollü olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş'ta 3 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücü, tekrar alkollü yakalandığı polislere otomobilindeki dezenfektanı gösterip alkollü olmadığını söyledi. Ekipler, alkol promili yasal sınırın altında olduğu belirlenen sürücüye bu sefer ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza uyguladı.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 Mayıs saat 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte Atatürk Bulvarı üzerinde denetim yapan polis ekibi, 46 NT 137 plakalı otomobili durdurdu.

Sürücü Ferit B'nin (58) yapılan sorgusunda, 3 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu ve şu anda ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Sürücüye alkolmetreyi üfleten ekipler, şahsın alkollü olduğunu tespit etti.

Ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira ceza uygulanan Ferit B, alkol kullanmadığını ve aracında bulunan dezenfektandan dolayı alkollü çıktığını öne sürdü. Aracındaki dezenfektanı polise göstererek alkol kullanmadığında ısrar eden sürücü ekipleri ikna edemedi.

0,35 promil alkollü çıkan sürücü polislere bu sefer de cezaya itiraz için ne yapması gerektiğini sordu.

Alkol promili yasal sınırın altında olmasından dolayı sürücüye alkolden işlem yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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