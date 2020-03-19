Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat
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fahrettin koca

Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat

Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat Dünyayı kasıp kavuran korona virüsünü karşı dezenfekte işi yapan ilaçlama şirketleri son günlerde yoğun mesai harcıyor.

19.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:17
Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat

Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat

İZMİR - Dünyayı kasıp kavuran korona virüsünü karşı dezenfekte işi yapan ilaçlama şirketleri son günlerde yoğun mesai harcıyor. İzmir'de ilaçlama işi yapanlar, korona virüsü vakalarından sonra halı yıkamacı ve oto yıkamacılar gibi bir çok iş kolunun ilaçlama işine yöneldiğinden dert yandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk korona virüsü vakasını açıklamasının ardından, yurdun dört bir köşesinde insanların ortak kullanım alanları olan okul, ibadethaneler ve toplu taşıma araçları için dezenfekte çalışmaları yapıldı. Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyayı ve Türkiye'yi de etkisi altına alan virüsten sonra evlerini ve iş yerlerini dezenfekte etmek isteyenler, çözüm için ilaçlama şirketlerine başvurmaya başladı. Dezenfekte işlemi gerçekleştiren ilaçlama şirketleri de, korona virüsü vakalarından sonra yoğun talep artışı olduğunun altını çizdi. İzmirli bir ilaçlama firmasının çalışanı olan Andaç Gögüş, Türkiye'de de görülen korona virüsü salgını sonrası yüzde 20 civarında talep artışı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığından onaylı soğuk sistem

İlaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Andaç Gögüş, "Bizim burada yapmış olduğumuz işlem, gümüş iyonizer ile zenginleştirilmiş hidrojen peroksit madde uygulaması. Sağlık Bakanlığından onaylı soğuk sistemi uygulayarak, ortama salıyoruz. Buradaki amacımız; mikroorganizmaların, virüslerin, havada serbest dolaşan canlı organizmaların etkisiz hale getirilmesi. Bildiğimiz gibi el dezenfektanlarının, alkol ve asit bazlı diğer dezenfektanların hiçbir şekilde yüzeyde kalıcılığı yok. Bizim burada yapmış olduğumuz işlemin ismi ULV'dir. Yani soğuk sistemdir. Komple bütün yüzeyler, eşyalar ve diğer ürünlere bu dezenfektanı nüfus ettiriyoruz. Bu işlemden sonra aşağı yukarı 15 dakika ortama girilmiyor. 15 dakika sonra sanki hiç uygulama yapılmamış gibi ilaçlama yapılan alan rahatlıkla kullanılabiliyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki ilk korona virüs vakasını açıklamasının ardından ilaçlama taleplerinde ciddi artışın söz konusu olduğuna değinen Gögüş, "Bakanlığın korona virüsü açıklamasından beri ciddi talep artışları var. Aşağı yukarı yüzde 20 civarında bir artış söz konusu. Genellikle iş yerleri, kurumlar, okullar, ana okulları ve kafeler gibi yaklaşık 50 kişinin üzerinde insanın olduğu, yaşamsal faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerde bu işlemleri gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Böcek ilaçları kullananlar, su sıkanlar da mevcut"

Öte yandan Gögüş, korona virüsü vakalarının açıklanmasının ardından başta halı yıkamacılar ve oto yıkamacılar olmak üzere bu işle ilgili yeterli bilgiye sahip olmayanların da ilaçlama işlerine yöneldiğini belirterek dert yakındı. Andaç Gögüş, vatandaşları uyardı. Ev ya da iş yerlerini dezenfekte ettirmek isteyen vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde seslenen Gögüş, "Bizim sektörümüzün haricinde maalesef bu işi yapanlar var. Ruhsatsız firmalar çok, ehliyetsiz firmalar çok. Geçtiğimiz gün İstanbul'da bu hususta bir zehirlenme vakası olmuş. Dezenfektanlar yerine böcek ilaçları kullananlar, su sıkanlar da mevcut. Biz burada kullanıcılardan şunu bekliyoruz. Vatandaşlarımız muhakkak Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika ve uygulayıcı olarak da izin belgesi olan firmaları tercih etsinler. Bu işi maalesef halı yıkamacılar, oto yıkamacılar, temizlikçiler, itfaiyeciler, herkes yamaya başladı; Ancak bu işin riski var. İyi kimyasal seçmeniz gerekiyor. Sağlık Bakanlığının onay verdiği ürünleri seçmemiz gerekiyor. Bunlar genelde uzmanların işi olmalıdır" açıklamasında bulundu.

Dezenfekte işlerinde de fahiş fiyat uygulayanlar mevcut

Virüs vakalarından sonra çoğu alanda olduğu gibi ilaçlama iş kolunda da fahiş fiyat uygulayan firmaların olduğunu söyleyen Gögüş, "Ne yazık ki bizim sektörde de fahiş fiyatlarla iş yapanlar mevcut. Biz yine bu virüs olayından önce verdiğimiz rakamlarla bu işi yapıyoruz. Çalıştığımız aşağı yukarı 400'e yakın firma var. Yani ürünün kullanım maliyeti belli, yapılacak iş belli, iş süresi belli. Çok afaki fiyatlarla iş yapan firmaları, halkımız da tercih etmezlerse iyi olur" diye konuştu.

Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat

Kaynak: İHA

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Dezenfektan yerine böcek ilacı, su sıkan sahte ilaçlamacılara dikkat

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