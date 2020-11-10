Dezenfektan ve temizlik malzemesi üreten meslek lisesi 1,2 milyon lira ciro sağladı
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Dezenfektan ve temizlik malzemesi üreten meslek lisesi 1,2 milyon lira ciro sağladı

10.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:11
Dezenfektan ve temizlik malzemesi üreten meslek lisesi 1,2 milyon lira ciro sağladı

Adıyaman'da dezenfektan, temizlik malzemesi ve maske gibi ürünler üreten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 aylık salgın sürecinde 1,2 milyon lira ciro elde etti.

Adıyaman'da dezenfektan, temizlik malzemesi ve maske gibi ürünler üreten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 7 aylık salgın sürecinde 1,2 milyon lira ciro elde etti.

Okulun kimya bölümü teknolojileri alanında oluşturulan tesiste salgının başından itibaren üretilmeye başlanan çamaşır suyu, ortam dezenfektanı, kolonya, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve ateş ölçer kentteki kamu kurumlarının yanı sıra, Kahramanmaraş, Mersin, Osmaniye ve Mardin gibi çeşitli illerden de talep görüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede meslek liselerinin de etkin rol aldığını söyledi.

Salgın sürecinde Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretimi yapılan ürünlerin rağbet gördüğünü anlatan Alagöz, şöyle dedi:

"Okulumuz pandemi sürecinden bu yana 7 aylık süreçte 138 ton ortam dezenfektanı, 25 ton el dezenfektanı, 5 ton kolonya, 3 ton sıvı sabun, 2 ton yüzey temizleyici, 2 ton yüzey temizleyici, 10 bin 170 cerrahi maske, 20 ateş ölçer, 30 hijyen paspas üretmiştir. Pandemi sürecince meslek lisemiz 1 milyon 200 bin lira ciro elde etmiş ve yıl sonuna kadar bu rakamın 1,5 milyon liraya ulaşacağını hedefliyoruz."

Alagöz, üretimlerin 18 personel ve 80 öğrenci tarafından gerçekleştirildiğini aktararak, üretime katkı sunan kişilere de maaş ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Kamu kurumlarının ihtiyacını karşıladık"

Okul müdürü Mehmet Küçük ise pandemi sürecinde vatandaşların ürünlere daha kolay erişimini sağlamak amacıyla üretime başladıklarını ve ürünlerinin Adıyaman'da ve çevre illerden talep gördüğünü ifade etti.

Üretimin gerekli güvenlik ve hijyen şartlarında gerçekleştirildiğini aktaran Küçük, "Şimdiye kadar yaklaşık 185 ton ürün üreterek piyasaya sunduk. Hem kamu kurumları hem de çevre illerin ihtiyacının karşılanmasını sağladık, çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Metin Dalbaş, salgın sürecinin başından beri üretim kısmında çalıştığını belirterek, buradan elde ettiği gelir ile ailesinin geçimine katkı sunduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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