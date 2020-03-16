Dezenfektan ve kolonya üretimi talebi karşılayacak şekilde artırıldı Türkiye'nin kolonya üretiminde lider kenti Konya'da, koronavirüs nedeniyle artan talebi karşılayacak şekilde üretimin de arttığı belirtildi.

Türkiye'nin kolonya üretiminde lider kenti Konya'da, koronavirüs nedeniyle artan talebi karşılayacak şekilde üretimin de arttığı belirtildi.

Konya'da faaliyet göstere ve sektörün önde gelen firmalarından New City şirketinin sahibi Zafer Kapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'nın kolonya üretiminde 70'e yakın firmayla sektörde söz sahibi olduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler dolayısıyla artan talebi karşılamak için üç vardiyada yoğun tempoda çalıştıklarını aktaran Kapar, "Son günlerde kolonya ve dezenfekte ürünlerine yoğun talep var. Bütün üreticilerimiz, gece-gündüz çalışıyor." dedi.

"Vatandaşlarımız paniğe kapılmasın"

Alınan talebe karşın üretimde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurgulayan Kapar, şunları kaydetti:

"Firmamız, 120 bin litre şişeli olmak üzere toplamda 1 milyon litre üretim kapasitesine sahip. Konya ise bunun 10 katı kapasitede üretime sahip. Konya kozmetik sanayisi, şu an üretimine gece gündüz devam ediyor. Üretimde problem yok. Vatandaşlarımız paniğe kapılmasın. Ülkemiz dezenfektan ve kolonyada büyük kapasiteye sahip. İşletmelerimiz daha önceki salgınlardan dolayı hazırlıklıydı. Sanayimizin altyapısı güçlü, paniğe kapılmaya gerek duyacak durum yok. Vatandaşımızın içi rahat olsun. Türk sanayisi çalışıyor, herhangi bir problem yok. Kapasitemiz yeterli."

Türkiye'nin aldığı tedbirlerle ve dezenfektan sektöründeki potansiyeliyle dünyanın ilgisini uyandırdığını belirten Kapar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Avrupa, ABD ve Uzak Doğu ülkelerinden çok yoğun bir talep var. İki aylık kapasitemizi sattık. Siparişleri aldık. Devletimiz iç piyasayı dengelemek için ihracatı bir müddet durdurdu. Bunun kısa vadede değişeceğini düşünüyorum. Almanya, Fransa, İsveç, Avusturya ve İsviçre başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden yoğun sipariş aldık. 'Türk kolonyası', sadece ülkemize has bir üründü ama dezenfektan olduğu için dünyada da bu isimle anılıyor, biliniyor ve talep görüyor. Almanların, İsveçlilerin, Türk marketlerinden bu ürünleri talep ettiklerini öğrendik. Bizden de mail yoluyla yoğun şekilde isteniyor. Bu süreç inşallah ülkemiz adına büyük bir kazanç olacak."

"Vatandaşlarımız, denetlenen ürünleri alsın"

Bu süreçte sağlıklı ve markalı ürünlerin tercih edilmesi uyarısında bulunan Kapar, salgını fırsata çevirmeye çalışanların, merdiven altı üretimle piyasaya sürdükleri kolonyaların sağlığa zararlı olduğunu vurguladı.

Üretim ve kapasitenin yeterli olduğunu belirten ve fırsatçıların fiyatları şişirmeye çalıştığına dikkati çeken Kapar, şöyle devam etti:

"Fiyatlarda değişiklik yok. Bir kaç günlük yaşanan panik havasını fırsata çevirmeye çalışanlardan dolayı fiyatlarda dalgalanma olduysa da gerçeği yansıtmıyor. Bu geçici bir durum. Ülkemizin dünyaya ve yurda yetecek kapasiteye sahip olduğunu unutmayalım. Ürünlerde sağlığa zararlı metil alkolün kullanıldığı kolonyadan uzak duralım. Metil alkol, kör edici bir kimyasal. Denetimsiz merdiven altı üretimde kullanılıyor. Yoğun talebe bağlı olarak merdiven altı üretim ortaya çıktı. Vatandaşlarımız, denetlenen ürünleri alsın."

Kaynak: AA