Dezenfektan üretimi yüzde 100 arttı, hafta sonu ve gece vardiyaları konuldu
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Organize Sanayi Bölgesi, Karaman, Antalya, Güncel

Dezenfektan üretimi yüzde 100 arttı, hafta sonu ve gece vardiyaları konuldu

KORONAVİRÜSLE mücadelede en önemli koruyuculardan biri olan dezenfektan ürünlerle ilgili Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 yıldır dezenfektan üretimi yapan Günsu A.Ş., fabrikadaki diğer üretim alanlarındaki tüm personelini bu alana kaydırdı.

13.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:15
Dezenfektan üretimi yüzde 100 arttı, hafta sonu ve gece vardiyaları konuldu

KORONAVİRÜSLE mücadelede en önemli koruyuculardan biri olan dezenfektan ürünlerle ilgili Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde 20 yıldır dezenfektan üretimi yapan Günsu A.Ş., fabrikadaki diğer üretim alanlarındaki tüm personelini bu alana kaydırdı. Hafta sonu ve gece vardiyaları ile üretim kapasitesi de artırılan fabrikada, talepler yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Tüm dünyayı etkisine alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da pandemi ilan edilen koronavirüs salgınıyla ilgili Türkiye genelinde başta belediyeler olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, iş yerleri, oteller, insan hareketliğinin yoğun olduğu toplu taşıma araçları, duraklar ve diğer kamusal alanlarda dezenfektan ürünler uygulanmaya devam ediliyor. Dezenfektan ürün kullanımının artışıyla birlikte, taleplerde de ciddi oranda bir artış gözlendi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde uzun yıllardır temizlik ürünleri üreten Günsu A.Ş. firmasına ait fabrikada diğer üretim alanlarındaki birçok ürünün üretimi yavaşlatılarak, ağırlık dezenfektan bölümüne kaydırıldı. Günsu A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Karaman, yaklaşık 20 yıldır dezenfektan üretimi yaptıklarını söyledi.YÜZDE 70 ALKOL İÇERİYORBu virüs nedeniyle piyasada alkol hammaddesi olmamasından dolayı sıkıntı yaşandığını belirten Hüseyin Karaman, "Şu anda temin ettiğimiz ölçüde üretimimiz devam ediyor. Bunlar hem el hem de sert yüzeyler için kullandığımız dezenfektanlar. Yüzde 70 alkol içeriyor ve 750 gramlık, 5 kilogramlık üretimimiz var. Bu şekilde nihai tüketiciye gönderiyoruz. Üzerinde de nasıl kullanılacağı tamamen açıklanıyor" dedi.VİRÜSLERİ ÖLDÜRÜYORDezenfektanın kullanıldığı yüzeylerde ve eldeki virüsleri öldürdüğünü anlatan Karaman, "Şu anda talep oldukça yoğun, karşılıyoruz tabi çünkü stoklarımızda vardı ve yeni bir ürünümüz değil, yıllardır ürettiğimiz bir ürün. Öncelikle oteller, belediyeler ve toplu işyerlerine sevkiyat yapıyoruz. Türkiye genelindeki bayiler ve şubelerimize gönderiyoruz" diye konuştu.HAFTASONU VE GECE VARDİYASIGünlük ortalama üretimin 20 bin litre civarında olduğunu açıklayan Karaman, "Haftasonu ve gece vardiyalarımızı ekledik. Hammadde olarak alkol temini sağlandığında üretim sıkıntımız yok. Alkol de bu ay sonu tamamen rahatlayacak. Nisandan sonra da hiçbir sıkıntı kalmaz. Taleplerde ortalama yüzde 100'lük artış var" dedi.24 SAAT ÜRETİM YAPILIYORBurada önemli olanın para kazanmak değil, sosyal proje olarak yurdun tamamına ürünlerin yayılması, nihai tüketiciye ulaştırılması gerektiğine dikkat çeken Karaman, "24 saat üretim ve ürünü gönderebilecek durumdayız. Fiyatlarda, hammadde artışları, vardiya takviyeleri gibi sebeplerden dolayı küçük bir artış var" değerlendirmesini yaptı.SATIŞLAR KONTROLLÜ YAPILIYORPiyasadaki fırsatçıları kontrol etmeye çalıştıklarını belirten Hüseyin Karaman, "O yüzden yüklü, toptan satış yapmıyoruz. Bayilerimize bile orantı kurarak dağıtıyoruz. Karaborsaya düşmemesi için kontrollü satış yapıyor, bayilerimizi de yüksek fiyatla satış yapmamaları konusunda da uyarıyoruz" dedi.ANLIK KORUYUCU, DEPO ETKİSİ YOKDezenfektan kullanımı hakkında bilgi veren fabrika üretim müdürü kimya yüksek mühendisi Hakan Ekinci, şunları söyledi:

"El dezenfektanlarının ömrü anlıktır. Kullanıldığı sırada anında bütün mikrobiyolojik varlıkları öldürür ve depo etkisi yoktur bu ürünlerin. Kullandıktan sonra eliniz kuru hale geldiğinde işlem tamamlanmış demektir. Elinizdeki tüm bakterileri öldürür. Ama depo etkisi yoktur. Sonrasında herhangi bir yüzeye dokunduğunuzda, enfekte ise tekrar kullanmanız gerekir. Belirsiz yüzey ve o yüzden tekrar kullanmak gerekir. Yüzünüzü yıkayacaksınız örneğin, elinizin temiz olduğundan emin olmak için bu ürünü kullanmanız gerekiyor. İçerisinde cilt koruyucuları var ve herhangi bir yan etkisi de olmaz. Etken madde olarak bulunan alkol, tamamen buharlaşıyor. Doğru hazırlanmamış bir ürün ise cilt koruyucular yoksa, zarar verebilir, o yüzden güvenli ürünlerin kullanılması gerekir."


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Kaynak: DHA

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