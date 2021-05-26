Dezenfektan üretimi süsü ile sahte alkol üretenlere operasyon
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Dezenfektan üretimi süsü ile sahte alkol üretenlere operasyon

Dezenfektan üretimi süsü ile sahte alkol üretenlere operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Pendik'te dezenfektan üretimi süsü verilerek sahte alkol imal eden bir iş yerine polis ekipleri operasyon düzenlendi.

İstanbul Pendik'te dezenfektan üretimi süsü verilerek sahte alkol imal eden bir iş yerine polis ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 ton 525 litre sahte alkol ele geçirilirken, 2 kişi yakalandı. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilenler sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik'te dezenfektan üretimi süsü verilerek sahte alkol imalatı yapıldığı ve imal edildiği belirlenen adres tespit edildi. Sahte alkollerin gece saatlerinde araçlar vasıtasıyla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine sanayi sitesi içerisinde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda, iki şüpheli gözaltına alınırken, 6 ton 525 litre etil ve metil alkol, 10 adet fiber tank, 15 bin adet boş cam şişe, 700 adet şişe etiketi, 8 bin adet şişe kapağı ve sahte alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon anı kameraya yansırken, ele geçirilenler sergilendi. - İSTANBUL

Dezenfektan üretimi süsü ile sahte alkol üretenlere operasyon
Dezenfektan üretimi süsü ile sahte alkol üretenlere operasyon
Dezenfektan üretimi süsü ile sahte alkol üretenlere operasyon
Dezenfektan üretimi süsü ile sahte alkol üretenlere operasyon
Dezenfektan üretimi süsü ile sahte alkol üretenlere operasyon
Dezenfektan üretimi süsü ile sahte alkol üretenlere operasyon
Dezenfektan üretimi süsü ile sahte alkol üretenlere operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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