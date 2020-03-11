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Dezenfektan talebi patladı, stoklar eridi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar, tüm dünyayı saran virüsten korunmak için maske ve dezenfektan almak üzere eczanelere koştu.

11.03.2020 23:06 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:07
Dezenfektan talebi patladı, stoklar eridi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar, tüm dünyayı saran virüsten korunmak için maske ve dezenfektan almak üzere eczanelere koştu. Stokların erimesi üzerine birçok vatandaş eczanelerden elleri boş döndü.


Çin'de ortaya çıkan korona virüs tüm dünyaya yayıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Türkiye'de ilk korona virüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından vatandaşlar, korona virüse karşı maske ve dezenfektanla önlem almak için eczanelere koştu. Bu hareketliliğin ardından vatandaşlar, stoklarda bu malzemelerin olmadığını öğrenince elleri boş döndü.


"İnanılmaz bir talep patlaması oldu"


İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayınkan, "Maske ve dezenfektan stokunda sıkıntı, Sağlık Bakanımızın dün yaptığı açıklamadan önce başlamıştı" dedi. Vatandaşların virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte maske ve eldiven talebinde bulunduğunu ifade eden Sayınkan, "Bir haftadır da yoğun bir dezenfektan talebi var. Dezenfektanlar, bunları üreten firmalar ve bizim temin ettiğimiz depolarda kısıtlı miktarda vardı. Son bir haftadır biraz da panikle beraber inanılmaz bir talep patlaması oldu. Herkes litre ile dezenfektan almaya çalışıyor ama o kadar dezenfektan şu anda piyasada yok. Bulamayan bazı vatandaşlar eczacılara tepki gösteriyorlar. Devlet kurumları eczanelerde ürünler ve fiyatlarla ilgili denetleme yapıyor. Depolarda ürün yok. Olsa talepler karşılanır" dedi.


Vatandaşlara 'panik yapmayın' uyarısında bulunan Sayılkan, şunları söyledi:


"Bir de bu durumu iyi ayırt etmek gerekiyor. Örneğin klasik maskeler sanıldığı kadar koruyucu değil. Dezenfektan bulamayan vatandaşlar olabildiğince temastan kaçınmalı, ellerini sık ve iyi bir şekilde yıkamalı. Dezenfektanları üreten firmalarda da bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Her sene yıllık üretim planlaması yapılıyor. Şu anki talebin üretimin kaç katı olduğunu tam bilemiyoruz ancak üreten firmaların akşam laboratuvara girip dezenfektan yaparak sabah da şişelemesi gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla anca bir haftada piyasaya yeniden çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu tip medikal ürünlerin eczaneler dışında bir nevi karaborsa oluşturularak fahiş fiyatlara satıldığını duyuyoruz. Bunu yapanlar bu işi fırsata dönüştürüyor. Bu hem üzücü hem de düşündürücü. İnsan sağlığı üzerinden ekstra kazançlar sağlamak doğru değil. Bu işi eczaneler ve diğer sağlık kuruluşları dışında kim yapıyorsa o mekanizmanın iyi denetlenmesi lazım. Yoksa bu durum vatandaşa ekonomik olarak da ciddi sıkıntı yaşatacaktır."


"Maalesef piyasada dezenfektan yok"


İzmir'de bir eczanede görevli Dermokozmetik Uzmanı Serpil İşgüzar da, "Maalesef piyasada dezenfektan yok. Biz bulamıyoruz. Vatandaşlar sürekli soruyor, olmadığını söylüyoruz. Çok fazla talep var ama ürün yok" dedi.


Eczane kalfası Berkay Taş ise, "Vatandaşlar maske, el dezenfektanı ve ateş ölçer almak için geliyor. Stoklarda sorun olduğu için biz de mağdur durumdayız. Hastalarımıza çekinerek 'yok' diyoruz. Bu durum bizden kaynaklanmıyor. Sorunun bir an önce çözüleceğine inanıyoruz. Şu anda Türkiye'de maske, dezenfektan ve ateş ölçerde çok sıkıntı yaşıyoruz. Talep yoğunluğundan dolayı stoklarda sorun var" diye konuştu.


"Geldim ama bulamadım"


Dezenfektan yerine antivirüs pastil aldığını belirten Begüm Denizbulat, "Dezenfektan stokunda sorun var. Maske stoku da azaldı. Ben dezenfektan almadım. Ailem için antivirüs içeriği olan bir pastil aldım. Virüsün dünyaya yayılmasıyla zaten insanlarda maske ve dezenfektan kullanımında artış oldu ve depolarda azalma vardı. Türkiye'deki vakanın ardından bu stok da yavaş yavaş bitecektir" derken, iş yeri için dezenfektan almaya eczaneye gelen ancak bulamayan bir vatandaş da, "Ben el dezenfektanı almaya geldim ama bulamadım. Aramaya devam edeceğim. Bu ürünü kendim için değil iş yeri için alacaktım. Genel alanlara koyacaktık. Şimdi bütün eczaneleri dolaşacağım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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