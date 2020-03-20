Dezenfektan Sıkıntısına Öğrencilerden Çözüm
Corona virüsü salgınının ardından piyasada dezenfektan sıkıntısı başlayınca, Diyarbakır'daki bir meslek lisesinin öğrencileri dezenfektan üretmeye başladı.
20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:46
Corona virüsü salgınının ardından piyasada dezenfektan sıkıntısı başlayınca, Diyarbakır'daki bir meslek lisesinin öğrencileri dezenfektan üretmeye başladı. Öğrencilerin her gün ürettiği 12 ton temizlik malzemesi, bölge illerindeki kamu kuruluşlarına dağıtılıyor
Kaynak: DailyMotion.com