Dezenfektan Ekiplerimizin Koronavirüs ile mücadelesi sürüyor
Dezenfektan Ekiplerimizin Koronavirüs ile mücadelesi sürüyor Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı Dezenfektan Ekiplerimiz, iş yerleri, karantina evleri, şehir içi minibüsleri, ticari taksiler, eğitim kurumları ve camileri dezenfekte etme çalışmalarını sürdürüyor.
Dezenfektan Ekiplerimizin Koronavirüs ile mücadelesi sürüyor
Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı Dezenfektan Ekiplerimiz, iş yerleri, karantina evleri, şehir içi minibüsleri, ticari taksiler, eğitim kurumları ve camileri dezenfekte etme çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Habermetre