Dezenfektan araçları çocuklar için ejderha, dinozor ve fil olacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dezenfektan araçları çocuklar için ejderha, dinozor ve fil olacak - Haber
Muratpaşa, 23 Nisan

Dezenfektan araçları çocuklar için ejderha, dinozor ve fil olacak

Dezenfektan araçları çocuklar için ejderha, dinozor ve fil olacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokaklar eğlenceli iş makineleriyle şenlenecek Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, salgınla mücadele eden iş makinelerini ejderha,...

20.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:36
Dezenfektan araçları çocuklar için ejderha, dinozor ve fil olacak

Dezenfektan araçları çocuklar için ejderha, dinozor ve fil olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sokaklar eğlenceli iş makineleriyle şenlenecek

ANTALYA - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, salgınla mücadele eden iş makinelerini ejderha, kamyonları dinozor, kepçeleri dev kulakları ve hortumuyla file dönüştürecek ve şehri baştan sona gezip çocukların bayramını kutlayacak. Belediye Başkanı Ümit Uysal, çocukların bayraklarıyla balkonlarından eşlik edeceği konvoyla 23 Nisan'a yakışan bir tablo ortaya çıkacağını söyledi.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, aynı zamanda TBMM'nin açılışının 100'üncü yıldönümünün de kutlanacağı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çok renkli bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor. Korona virüs salgının Türkiye'ye de ulaşmasıyla birlikte Muratpaşa'da her gün cadde ve sokakların temizliği ve ilaçlanmasında kullanılan ve çocukların balkonlardan seyretmek durumunda kaldığı iş makineleri bayramın kutlanacağı perşembe günü ejderha, dinozor, dev kulakları ve hortumuyla fil haline gelecek, damperler birer akvaryuma dönüşecek.

"Güzel bir kortej"

Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın farklı bir anlamı olduğunu söyledi. Başkan Uysal, "TBMM'nin yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran meclisin 100'üncü yılı. Dolayısıyla özel bir anlamı var. Salgın koşullarında kutluyoruz bayramımızı, ne yazık ki. Ancak halkımızın sokaklara çıkmak zorunda olmayacağı, çocuklarımızla balkondan katılım sağlayacağı hoş bir kortejimiz var. İş makinelerimizi hazırladık, süsledik. Güzel bir kortej yapacağız" dedi.

Muratpaşa Belediyesinin kortej hazırlıkları sürerken iş makinelerini geçeceği güzergah da dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılıyor. Belediye, her milli bayramda olduğu gibi bu 23 Nisan için ilk olarak Antalya'nın taşıt ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Tekelioğlu Caddesi'ni bayraklarla donattı.

"Çocuklar balkonda, kortej sokaklarda"

Muratpaşa, asılan bayraklarla 23 Nisan heyecanını şimdiden yaşamaya başlarken Başkan Uysal, 23 Nisan Perşembe günü bu eğlenceli kortejin saat 13.00'de Tekelioğlu caddesinde bulunan belediye hizmet binasından hareket edeceğini söyledi. Yaklaşık 23 kilometrelik bir güzergah belirlendiğini kaydeden Başkan Uysal, "Bütün komşularımızı ve çocuklarımızı balkonlardan korteje katılmaya davet ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mıza yakışan bir tablo ortaya çıkacak" diye konuştu.

Dezenfektan araçları çocuklar için ejderha, dinozor ve fil olacak

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları Haber
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haber
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haber
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haber
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haber
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib'de ateşkesi ihlal eden Esed Rejimi'ne gözdağı: Bunun bedelini...
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edilecek
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan...
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara dahil 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Ani başlayan koku alma kaybı, koronavirüsün erken belirtisi olabilir
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Falcao, ülkesi Kolombiya'da koronavirüs salgınının bitmesi için dua etme çağrısı yaptı
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Zincirleme kazaya karışan İETT otobüsü, ağaca çarparak durabildi
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi için İmamoğlu'na gönderme: Yolu yarım yamalak bıraktılar
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Fahrettin Koca Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kutsi Fettah Can Hande Yener Mustafa Keser
Spor Ali Koç Ersun Yanal Lionel Messi Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Dezenfektan araçları çocuklar için ejderha, dinozor ve fil olacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 20:23:52. #1.15#
title