Dezenfektan alırken dikkat edilmesi gerekenler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Dezenfektan alırken dikkat edilmesi gerekenler - Haber
Koronavirüs, Güncel

Dezenfektan alırken dikkat edilmesi gerekenler

Piyasada onlarca farklı defenfektan satıldığı gözleniyor.

18.03.2020 16:35 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:35
Dezenfektan alırken dikkat edilmesi gerekenler

Piyasada onlarca farklı defenfektan satıldığı gözleniyor. Dezenfektan seçerken dikkat edilmesi gerekenleri Erdoğan Tuzcu açıkladı.

Koronavirüs salgınının artması ile dezenfektana olan ihtiyaç da giderek artıyor. Ellere yerleşen virüsler, yüze temas ettikten sonra ağız, burun ve göz aracılığı ile vücuda girebiliyor. Dezenfektanlar, içerisinde bulunan etil alkol ve izopropil alkol nedeniyle mikroorganizmalara karşı öldürücü etkiye sahip olduğu belirtiliyor.

PharmaRosso Medikal ve Vitalizma Kozmetik sahibi Erdoğan Tuzcu, dezenfektanlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Dezenfektanların etkili sonuç vermeleri için alkol oranlarının yüksek olması gerekiyor. İdeal dezenfektan alkol oranı da yüzde 60 ile yüzde 90 arasında değişiyor. Dezenfektan kullanan kişilerin alırken mutlaka etiket üzerinden alkol oranını kontrol etmesini öneririm. Düşük alkol oranlı dezenfektanlar beklenen sonucu vermez." şeklinde konuştu.

ETKİLİ DEZENFEKTANLARIN ÖZELLİKLERİ

Tuzcu, Dünya genelinde artan koronavirüs salgını nedeniyle temizliğe olan ihtiyaç da giderek arttığını belirterek, "Virüslerin yayılmasının engellemek için günde en az 5 defa elleri sabunla yıkamak gerekiyor. Sabunla yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda ise mutlaka dezenfektan jeller ya da sıvılar ile elleri dezenfekte etmek gerekiyor. Dezenfektanlar, yakıcı etkisi olmayan, toksik madde içermeyen ve yüzey gerilimini düşürücü özelliğe sahip maddeleri içeren homojen yapılı ürünlerden seçilmelidir."

SAHTE DEZENFEKTANLARA DİKKAT

Giderek artan sahte ürünler halk sağlığını tehlikeye attığını belirten Erdoğan Tuzcu, "Sahte dezenfektanların uzman olmayan kişiler tarafından anlaşılması oldukça zor. Benim bununla ilgili söyleyeceğim ilk şey, dezenfektan gibi ürünlerin mutlaka güvenilir yerlerden alınması ve ürün takip sistemi (ÜTS) kaydı var mı diye kontrol edip alın. Yine ürünün fiyatına bakarak da az çok fikir sahibi olunabilir. Bir dezenfektanı birçok yer A fiyatına satıyor bir yer ise daha ucuz olan B fiyatına satıyorsa o ürün büyük olasılıkla sahtedir. Bu nedenle mutlaka iyi araştırılmalı ve güvenilir bir firma tarafından üretilen kaliteli bir ürün satın alınmalıdır. Bazı ucuz ürünler ciltte alerji, dökülme, aşınma ve kızarıklık gibi problemlere de neden olabilir. Halkımız söz konusu sağlık olduğunda ucuza kaçmanın yanlış olacağını asla göz ardı etmemelidir."

(İHA)

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Haber
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması! İşte alınan önlemler Haber
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması! İşte alınan önlemler
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Alabora olan 78 milyon dolarlık yatın kime ait olduğu ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Erzurum'daki berber dükkanında maske takmayan müşteriler tıraş olamıyor
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Antalya'da dinozor maketleri de dezenfekte edildi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altında koronavirüs düşüşü! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Ece Erken Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Berkay Şahin Burak Yılmaz Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Mart Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Dezenfektan alırken dikkat edilmesi gerekenler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 18:11:01. #1.14#
title