Dezenfeksiyonu yapılan halk pazarında maske ve eldiven dağıtıldı Pazar girişine konulan el dezenfektanları Pazara gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi Ekiplerin vatandaşların pazar arabalarının dezenfeksiyonu yapması Zabıta ekiplerinin vatandaşlara eldiven ve maske dağıtması Zabıta ekipleri tarafından pazarcı esnafına genelgenin tebliğinin...

Pazar girişine konulan el dezenfektanları Pazara gelen vatandaşların ellerini dezenfekte etmesi Ekiplerin vatandaşların pazar arabalarının dezenfeksiyonu yapması Zabıta ekiplerinin vatandaşlara eldiven ve maske dağıtması Zabıta ekipleri tarafından pazarcı esnafına genelgenin tebliğinin yapılması KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde dezenfeksiyonu yapılan halk pazarında vatandaşlara maske ve eldiven dağıtıldı. Kahramanmaraş Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğünce, toplu ulaşım araçlarına, bunları kullanmak zorunda kalan vatandaşlar için dezenfektan konuldu. Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, ilçenin Karaziyaret Mahallesi'nde kurulan semt pazarında yaptıkları dezenfeksiyonun ardından vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı. Elbistan Belediyesi, ilçe merkezinde trafik ışıklarına yerel şiveyle yazdığı yazıyla vatandaşlardan evde kalmasını istedi. Vatandaşlar, "Evde kal, neşgörüyon, eve git" yazılarak uyarıldı. Kaynak: AA