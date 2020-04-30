"Dezenfeksiyon tüneli" yeni tasarımıyla kullanıma sunuldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geliştirdiği "Aircor52 Dezenfekte Tüneli"ni yeniden tasarlayarak hizmete sundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında geliştirdiği "Aircor52 Dezenfekte Tüneli"ni yeniden tasarlayarak hizmete sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Kovid-19'a karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda Ordu Büyükşehir Belediyesinin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği "Aircor52 Dezenfekte Tüneli", yeniden tasarlanarak bambaşka bir görünüme kavuşturuldu.

İnsan girişlerinin olduğu tüm alanlarda hijyen sağlamak, hastalık yapıcı mikroorganizmaların, bakteri ve virüslerin yok edilmesi ve insanların kıyafet ve ayakkabılarının dezenfeksiyonu için tasarlanan dezenfeksiyon tüneli, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle daha fonksiyonlu hale getirildi.

İhtiyaca uygun her ortamda kullanılması amacıyla yeniden tasarlanan tünel, Aircor52 kabin ve kapsül olmak üzere iki farklı şekilde geliştirildi. Ledli ve sesli komut, uyarı ve yönlendirme gibi sistemleriyle kullanıcıların hiçbir yere temas etmeden dezenfeksiyonunu sağlayan bu tünelde, 360 derece döner kol sayesinde insanlarda dezenfekte edilmeyen hiçbir alan bırakılmayarak yüksek verim sağlanıyor.

Boş kabin içini 6 saniyede dezenfekte etme sistemiyle de her bir dezenfeksiyondan sonra kabin ve kapsülü kendi kendine temizleyen tünel, burayı kullanan kişilerin birbirlerine herhangi bir virüs, bakteri ve mikrop bulaştırmasının önüne geçiyor.

Aircor52 kabin ve kapsül modelinde sisleme yöntemi kullanıldığı için günlük kıyafetlerin üzerinde herhangi bir olumsuz etki bırakmıyor.

"Daha teknik, daha fonksiyonlu bir hale getirdik"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, dezenfeksiyon tünelinin daha teknik ve fonksiyonlu olması açısından yeniden tasarlandığını belirtti.

Güler, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri tüneli, yepyeni bir tasarımla halkın hizmetine sunduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni bir görünüm kazanan tüneli daha teknik, daha fonksiyonlu bir hale getirdik. Dünyanın dört bir köşesinden bu faydalı ürün için talepte bulunuyorlar. Öncelikle bu ürünü Türkiye'mizin ve halkımızın kullanımına sunacağız. Daha sonrasında ihracat boyutunda diğer ülkelerle görüşmelerimizi yapacağız. Gayet bilimsel ve teknik bir çalışma yaptık. İşin tıbbi ve teknik boyutu bütün olarak ele alındı. Çalışmalarımız taleplerin karşılanması yönünde artarak devam edecek."

Kaynak: AA