Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı - Haberler
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Haber

Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı

TÜRKİYE'de, koronavirüs salgınının ardından deterjan ve kimyasal maddelerle açık alanlardaki dezenfeksiyon sırasında doğaya bırakılan kalıntılar, çevre ve insan sağlığı için risk oluşturuyor.

23.04.2020 08:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 08:17
Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı

TÜRKİYE'de, koronavirüs salgınının ardından deterjan ve kimyasal maddelerle açık alanlardaki dezenfeksiyon sırasında doğaya bırakılan kalıntılar, çevre ve insan sağlığı için risk oluşturuyor. Koronavirüsün dış mekanlarda uzun süre yaşamadığına dikkat çeken uzmanlar, açık alanlarda çok fazla kimyasal madde kullanılarak temizlik yapılmaması önerisinde bulundu.

Türkiye'de koronavirüs salgının ardından belediyeler; cadde, sokak ve parklar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda çamaşır suyu ve kimyasal içerikli temizlik maddeleri ile dezenfekte çalışması başlattı. Deterjan ve kimyasal maddelerle açık alanlardaki dezenfeksiyon sırasında doğaya bırakılan kalıntıların çevre ve insan sağlığı için risk oluşturduğu belirtildi. Koronavirüsün dış mekanlarda uzun süre yaşamadığına dikkat çeken uzmanlar, açık alanlarda çok fazla kimyasal madde kullanılarak temizlik yapılması yerine sabun, deterjan ve seyreltilmiş çamaşır suyunun uygun dozlarda kullanılması önerisinde bulundu.

'SOKAKLARI SABUNLA SUYLA YIKAYIN'Koronavirüsün öksürük ve insan çıkartıları yoluyla bulaştığını ve virüsün dış mekanlarda uzun süre yaşayamadığını söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, dış mekanlarda yapılan dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan kimyasalların toksik özelliği olduğunu ve bunun da doğa, çevre, insan ve hayvan sağlığı ile bitkilere zararı olabileceğini söyledi.'ÇEVRE VE SAĞLIK SORUNLARI YARATABİLİR'Dış mekanlarda genel temizlik çalışmalarının yeterli olacağını ve dezenfektan kullanılmasının gerekli olmadığını söyleyen Aydın, "Ağır metal içerebilen kimyasallar doğada birikerek daha büyük çevre ve sağlık sorunları yaratabilir. Koronavirüse karşı açık alan temizliğinde kullanılan hidrojen peroksit maddesinin çevreye ciddi bir zararı yok. Ancak etkisini artırmak için nanoteknolojik endüstriyel çalışmalarla buna gümüş metali (gümüş iyonu) gibi başka kimyasalların karıştırılması risk oluşturur. Belki kendisi doğada bozulabilir ama içindeki diğer kimyasal maddeler birikebilir ve zarar verebilir" dedi.'HİÇBİR FAYDASI YOK, HATTA ZARARI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'Çevreye zarar vermemesi için kimyasal maddelerin karıştırılmaması ve fazla kullanılmaması gerektiğini belirten Aydın, "Dezenfektanlar yararlı mikroorganizmaları da yok ederek evrendeki biyolojik dönüşümü bozabilir. Dezenfektanları verim almayacağınız ortam ve şekilde kullanarak tüketimlerini artırırsanız, lisanslı ve düzgün üretimi boşa kullanmış oluyorsunuz. Merdiven altı imalatlar artıyor. Hiçbir faydası yok, hatta zararı olabileceğini düşünüyorum. Sokakta, dışarıda, parkta, bahçede bunu kullanmaya hiç gerek yok" diye konuştu.DOÇ. DR. ALKAN: GEREĞİNDEN FAZLA KULLANMAK RİSKLİ Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi ve Kimyagerler Derneği Karadeniz Şube Başkanı Doç. Dr. Ali Alkan da iç ve dış mekan hijyeni için Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği dezenfektanların kullanılmasının doğru olduğunu söyledi. Halk arasında çamaşır suyu olarak bilinen sodyum hipokloritin 50 kat seyreltilerek kullanılmasını öneren Doç. Dr Alkan, "En zararsızı dediğimiz sodyum hipoklorit bile kloramin bileşikleri oluşturabilir. Bunun su ortamlarının ph dengesini bozarak ekolojik dengenin bozulmasında ufak da olsa katkıları var. Bunu kesinlikle inkar edemeyiz. Şu an için göremediğimiz ama etkisini daha sonraki aşamalarda görecek olduğumuz tüm kirleticilerin ulaştığı denizler, göller ve su kaynaklarının kirlenmesinin etkilerini görme ihtimalimiz mümkün. Ümit ediyorum ki, koronavirüs felaketinden çok yakın zamanda sadece ülkemiz değil, tüm insanlık bir şekilde kurtulacak. Fakat doğanın geleceğimiz olduğunu ve geleceğimizi riske atmamamız gerektiğini söylemeliyim. Hijyen bu günler için önemli bir konu fakat gereğinden fazla kullanılan temizlik malzemeleri de yarın karşımıza çevresel riskler olarak çıkacaktır" ifadelerini kullandı.'DOĞAYA SAYGI DUYMADIK, DOĞA DA BİZE DUYMAYACAK'Koronavirüs salgınından korunmak için dış mekanlarda yapılan dezenfeksiyon çalışmalarının abartılı bulan Cevat Akbal da, "Çevreyi dezenfeksiyon etmenin bir anlamı yok, kendimizi dezenfeksiyon edelim. Bu virüs taşın üstündeyse her yeri ilaçlamayarak kurtaramayız. Doğaya sahip çıkmak için insanların böyle bir felaket mi yaşaması lazımdı? Doğayla beraber yaşıyoruz. Buna saygı duymuyorsak doğa da bize saygı duymayacak" diye konuştu.

Mesut Taşan ise dış mekanlar dezenfeksiyon edilse de bulaş riskinin her zaman var olacağını ve bunun yerine uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulanması gerektiğini söyledi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti Haberler
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az Haberler
Ezber bozan araştırma: Sigara içenlerin korona olma oranı daha az
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi Haberler
Nisan ayının sonunda iki ilimizde kar yağışı sürprizi
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Trabzonsporlu Alexander Sörloth karantinaya alındı
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Berat Albayrak Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Hande Yener Murat Dalkılıç Rafet El Roman
Spor Lionel Messi Loris Karius Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Ramazan 23 Nisan Otomobil
Şu an buradasınız: Dezenfeksiyon için kullanılan kimyasallar için uyarı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 08:35:49. #1.15#
title