Dezenfeksiyon Çalışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.