Dezenfeksiyon Çalışmalarımız Aralıksız Devam Ediyor
Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatlarıyla; Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla ilk günden itibaren şehrin birçok noktasında düzenli olarak dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.
Kaynak: Habermetre