Dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitime 3 milyonluk destek

21.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:59

Dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına ve yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Atatürk Üniversitesi ile Aziziye Belediyesi ortaklığında düzenlenen proje kapsamında okullarda kurulan tasarım beceri atölyelerine Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 3 Milyon TL destek verildi.



Projenin detayları hakkında bilgi veren Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Müdürü Prof. Dr. Hasan Özdemir, projenin genel hedefinin okullarda tasarım beceri atölyeleri kurarak dezavantajlı öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerin kalitesinin artırılmasına ve yaşam standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunarak olduğunu söyledi.



11. Kalkınma Planında eğitimin temel amacının "tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek" olduğunu ifade eden Özdemir, bu temel amaç doğrultusunda şekillenen proje vesilesiyle, Erzurum'da sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin yoğunlaştığı ortaokullarda tasarım beceri atölyeleri (TBA) kurularak öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel açıdan zengin ortamlarda eğitim göreceklerini belirtti.



Proje 6 bin öğrenciyi kapsıyor



Bu sayede eğitimde niteliğin artırılarak öğrencilerin eğitim imkanlarından daha fazla yararlanmalarının sağlanacağını ve sosyoekonomik düzeylerine bağlı olarak oluşan dezavantajların azaltılmasına katkıda bulunacaklarını kaydeden Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Müdürü Özdemir: "Bu atölyeler, dezavantajlı öğrencilerin yoğunlaştığı ortaokullarda eğitim gören yaklaşık 6 bin öğrencinin ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda zamanlarını geçirecekleri birer yaşam alanı olarak hem ders içi hem de ders dışı zamanlarda hizmet verecek. Atölyeler öğrencilerin akademik başarılarının yükselmesinin yanı sıra sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişmesine de destek olacak. Ayrıca öğrenciler, ders dışı saatlerde bu atölyelerde vakit geçirerek olumsuz ortamlara ve davranışlara sürüklenme riskinden kurtulacak" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA