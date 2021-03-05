Dezavantajlı öğrenciler unutulmadı

Dezavantajlı öğrenciler unutulmadı

ŞANLIURFA - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi İyilik Merkezi aracılığıyla toplanan eğitim seti, mont, bot ve bereden ulaşan yardım setini yaklaşık 300 öğrenciye dağıttı.

Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da takdir toplayan Eyyübiye Belediyesi, bünyesindeki iyilik merkezi aracılığıyla binlerce yardıma muhtaç vatandaşa ulaşıyor. Hayırseverlerin desteğiyle başta gıda kolisi olmak üzere, beyaz eşya, eğitim seti ve giyecek yardımında bulunan ekipler, vatandaşların duasını alıyor. Ekipler son olarak Yamaçaltı Mahallesinde bulunan öğrencilere, eğitim seti, bot, mont ve bereden oluşan yardım setini hediye etti. Düzenlenen dağıtım törenine, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Çakmak, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Çiftçi, Mahalle Muhtarı Hüseyin Akkan, belediye meclis üyeleri, okul Müdürü Mehmet Canbeyli ile okul idarecileri katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Kuş, mahalle sakinlerinin halı saha talebini de geri çevirmeyip, ilgililere bölgede bir halı saha yapılması talimatını verdi.

Yardıma muhtaç vatandaşlara imkanlar ölçüsünde ulaşmaya devam edeceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Belediyemiz bünyesinde kurulan iyilik merkezi ilk günden bu yana durmaksızın çalışmalarına devam ediyor. Şuanda Yamaçaltı Mahallemizde dezavantajlı çocuklarımıza kıyafet yardımında bulunduk. İyilik bulaşıcıdır diyoruz, en güzel hastalık İyiliktir diyoruz. Eyyübiye'de dezavantajlı çocuklarımıza yardımda bulunmak isteyen hemşerilerimizi, vatandaşlarımızı iyilik merkezine bağış yapmaları anlamında kendilerini davet ediyoruz" dedi.

Yamaçaltı Mahalle Muhtarı Hüseyin Akkan da yardımlar dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET KOLSUZ