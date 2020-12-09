Dezavantajlı göçmenler için yardım programı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dezavantajlı göçmenler için yardım programı

09.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:10
Dezavantajlı göçmenler için yardım programı

Göçmenler için dijital yardım kampanyası başlatıldı.

Göçmenler için dijital yardım kampanyası başlatıldı. Eski futbolcu Hamit Altıntop da bu kampanyaya destek verdi.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ve Türk Kızılayı bugün Türkiye'deki yetenekli göçmenleri, futbolcu Hamit Altıntop gibi ünlü fenomenlerle bir araya getiren bir dijital kampanya başlattı. Kampanya, yaşamlarını yeniden kontrol altına alan bir şarkıcı, bir aşçı, bir futbolcu ve bir parkur koşucusu olmak üzere 4 genç göçmenin tutkuları ve hayallerini ön plana çıkarıyor.

Kampanyaya katılan dört göçmen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Devleti ile iş birliği içerisinde IFRC ile Türk Kızılayı tarafından yürütülen Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım (SUY) Programı tarafından destekleniyor. Program, Türkiye'de yaşayan dezavantajlı göçmenlere maddi destekte bulunuyor.

SUY kapsamında çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yaklaşık 1,8 milyon hassas durumdaki göçmene, banka kartı aracılığıyla düşük meblağda bir aylık ödeme yapılıyor. Düzenli nakit yardımı sayesinde mülteciler gıda, kira, ulaşım ve ilaç gibi en temel ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Program kapsamında ayrıca üç ayda bir, aile fertlerinin sayısı dikkate alınarak ek bir ödeme yapılıyor ve daha fazla bakıma ihtiyacı olanlara da özel ödemeler yapılıyor.

Bir dijital kampanya olan, #powertobe (var olma gücü), Avusturya, Fransa, Romanya, İspanya ve Türkiye olmak üzere beş ülkede başladı. Kampanya bireyleri tutkuları ve yetenekleri olan kişiler olarak göstererek, çatışmalardan kaçan insanların karşılaştığı zorluklar hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlanıyor.

Kampanyada, Davud, Amal, Bilal ve Hamad Türkiye'de hayatlarını yeniden kurmaya çalışırken tutkularından, hayallerinden ve sorunlarından bahsediyorlar. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular devam ediyor
Teknogirişim Sermaye Desteği Programı için başvurular devam ediyor
ABD'de göçmenler lehine mahkeme kararı
ABD'de göçmenler lehine mahkeme kararı
Yunanistan tarafından itilen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı
Yunanistan tarafından itilen lastik bottaki göçmenler kurtarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Mehmet Ersoy Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Şener Şen Cem Yılmaz Aras Bulut İynemli
Spor Tisserand Ozan Tufan Okan Buruk Pierre Webo Sinan Gümüş
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dezavantajlı göçmenler için yardım programı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 16:11:50. #1.15#
title