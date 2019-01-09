Dezavantajlı Çocuklara "Hami" Desteği

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da dezavantajlı ve risk altındaki çocuklara yönelik yürütülen Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi çerçevesinde çocuklar, kendilerine yol gösterebilecek gönüllü hamiler ve sosyal aktivitelerle topluma kazandırılıyor.

Vali Seddar Yavuz öncülüğünde, Valilikçe yürütülen proje sayesinde dezavantajlı ve risk altındaki çocuklara "Hayat özünde güzeldir." fikri aşılanarak gönüllerine dokunulması ve maddi manevi destekle oluşabilecek risklerin önlenmesi amaçlanıyor.

Proje doğrultusunda 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 13 bin 848 çocukla ilgilenildi, bu eğitim-öğretim döneminde ise şu ana kadar 4 bin 531 çocuğa ulaşıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile iş adamlarınca da desteklenen proje ile çocukların kişisel gelişimlerine kültürel ve sosyal faaliyetlerle katkı sunuluyor.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu'da hiç kimsenin kimsesiz kalmaması gerektiğini söyledi.

Özellikle sevgi ve şefkat açığı bulunan, parçalanmış aile çocukları başta olmak üzere toplumun dezavantajlı gruplarına yönelik önleyici faaliyet ve proje yürüttüklerini anlatan Yavuz, önemli olanın sorun, herhangi bir bağımlılık ya da suç oluşmadan, şiddete bulaşmadan çocukların ellerini tutmak ve bırakmamak olduğunu belirtti.

Yavuz, projeyi bir nevi önleyici bir çalışma olarak nitelendirdiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Parçalanmış aile çocukları, yani boşanmış aile çocukları, anne veya babasından bir tanesi vefat etmiş olanlar, akademik başarısında sorun olanlar gibi evinde madde kullananlar dahil olmak üzere belirlediğimiz risk grupları var. Bu risk gruplarına özel nedenlere yönelik de geliştirdiğimiz 15 alt faaliyette çalışma var. Geçen yıl çok başarılı bir çalışma gerçekleştirdik ve 13 bin 848 çocuğa ulaştık ve 1023 hamimiz oldu. Yaşam koçluğu gibi çocuklarımıza doğru rol model olabilecek, onlara yol gösterebilecek, hayatta başarılı olmuş, iş ve eğitim dünyası, bürokrasi gibi birçok alandan bu konuda gönüllülerimiz var."

"Amacımız çocuklarımızın elinden sımsıkı tutmak"

Çocuklara yönelik sportif ve kültürel faaliyetler dahil olmak üzere tiyatro, sinema, şiir gibi kişisel gelişimlerine katkı sunacak, öz güvenlerini artıracak ve hayata güvenle bakmalarını sağlayacak birtakım faaliyetler gerçekleştirildiğini aktaran Yavuz, bu planlamanın tamamen uzmanlar ile akademisyenlerin görüş ve önerisiyle yapıldığını kaydetti.

Tiyatro ve sinema gibi çeşitli etkinliklerle çocukların, öz güvenlerini yükseltmeye, hayata daha pozitif bakmaya çalıştıklarını söyleyen Yavuz, "Elbette bağımlılık dahil olmak üzere çeşitli eğitimler veriyoruz. Teknoloji ve madde bağımlılığı dahil olmak üzere birçok eğitim programımız var. Dolayısıyla amacımız riskler oluşmadan, sorun oluşmadan çocuklarımızın elinden sımsıkı tutmak ve onları hayata hazırlamak. Sanıyorum devletin yapacağı en önemli vazifelerden bir tanesidir diye düşünüyorum." dedi.

Vali Yavuz, çocukları bağımlılık ve şiddet gibi kötü alışkanlıklardan koruyacak tedbirleri planladıklarını belirterek, "Bu yıl bu çalışmamız yine devam ediyor. Şu ana kadar 4 bin 531 çocuğumuza ulaşmış bulunuyoruz ve bu yıl itibarıyla hami sayımız da 2 bin 588'e ulaştı. Dolayısıyla şu anda 2 bin 588 çocuğumuzun hamisi, yaşam koçu var. Onlarla bir araya gelip sohbet ediyorlar ve çeşitli paylaşımlarda bulunuyorlar. Böylelikle ellerinden tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Aileler de eğitiliyor

Anne ve baba eğitiminin de önemli olması nedeniyle ev ziyaretleri yaptıklarını dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Evvelden insanlar eşlerinden boşanıyordu, maalesef şimdi çocuklarından da boşanmaya başladı. Bu, çocuklar için ayrı bir risk oluşturuyor ve dolayısıyla çocukların öz güveni gelişmiyor, kendilerini içine kapatıyor ve başka yollar arayabiliyorlar. O yüzden de sevgi ve şefkat açığını kapatacak çalışmalar yapıyoruz. Özellikle anne ve baba eğitimi, varsa amca ve teyze, hala, büyükanne ve büyükbaba da dahil olmak üzere sistemi tamamı ile genişletiyor ve eğitimi devamlı hale getiriyoruz."

Söz konusu projenin sadece Ordu için değil, tüm Türkiye için uygulanılabilir ve pratik sonuç alınabilecek bir proje olduğunun altını çizen Yavuz, projede görev alan ve destek sağlayan herkese teşekkür etti.

Vali Yavuz, uygulamanın sonuçlarının memnuniyet verici olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çocuklarımızın davranışlarında önemli değişiklikler olduğuna, akademik başarılarının arttığına, arkadaş ilişkilerinin geliştiğine ve topluma daha fazla adapte olduklarına dair önemli tespitler var. Bu tespitleri de zaten kitapçık haline getirdik ve kamuoyuyla paylaştık, tüm bakanlıklara gönderdik. Dinamik bir proje bu, zaman zaman ilave ettiklerimiz var. Mesela çocuklarımıza değerler eğitimini ilave ettik. Dolayısıyla sonuçları itibarıyla baktığımızda, tüm sonuçların olumlu olduğunu söylemek isterim."

Kaynak: AA