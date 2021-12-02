Dezavantajlı çocuklar üniversite mutfağında kurabiye ve pizza pişirdi

Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) ve İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen programda, dezavantajlı çocuklar üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün mutfağında kurabiye ve pizza yapıp pişirdi.

Küçükçekmece'deki rehabilitasyon merkezlerinden yararlanan çocuklar, İAÜ ve üniversitenin kurucu vakfı AKEV'in ortak organizasyonunda bir araya geldi.

Anneleriyle birlikte üniversitenin Florya'daki yerleşkesine gelen çocuklar, Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün mutfağında öğretim görevlisi şef Sefa Sabırlı ve öğrencileri eşliğinde ilk önce pizza ardından kurabiye yapımını öğrendi.

Çocuklar, öğrencilerin yardımıyla pizzanın hamurunu açtı, malzemelerini koydu daha sonra pizzalar fırınlarda pişirildi. Ardından şef Sabırlı'nın tarifiyle çikolatalı kurabiyelere şekil veren çocuklar, onları da fırında pişirdikten sonra anneleriyle birlikte yedi. Etkinlik, müzik dinletisiyle sona erdi.

AKEV Koordinatörü Nezihe Atılgan, etkinliğe ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, AKEV'in eğitim, kültür, sanat, çevre ve sağlık konularında çalışmalar yürüttüğünü, bu çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçirdiğini söyledi.

Bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlamak istediklerini dile getiren Atılgan, "Hem engellilerin hem de ailelerinin kaliteli vakit geçirmeleri, üniversite ortamındaki havayı teneffüs etmeleri ve hoşça vakit geçirmeleri için böyle bir organizasyon düzenledik. Daha önceden de gerçekleştirdiğimiz projeler bunlar. Burada çok fazla keyif aldıkları için ara ara bu tarz çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle gastronomi alanında ilgili çocuklarımız aynı zamanda müzikten de hoşlandıkları için böyle hoşça vakit geçirecekleri bir ortam sağlamak istedik kendilerine." diye konuştu. ???????

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Son Dakika Haberleri

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