Dezavantajlı çocuklar için gezi düzenlendi

10.09.2019 10:56

Ağrı İl Çocuk Hakları Komitesi tarafından il merkezindeki dezavantajlı ailelerin çocuklarına yönelik gezi programı düzenlendi.

Komiteden yapılan açıklamada, il merkezine bağlı köylerde dezavantajlı kesimde ikamet eden ailelerin çocukları için Doğubayazıt ilçesinin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenlediği bildirildi.

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Ağrı Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı iş birliği ile Doğubayazıt'taki İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Eski Bayazıt Evleri ve Doğubayazıt Müzesinin ziyaret edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çocuklarımızın korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi amacıyla kamu kurumları ile birlikte çocuklarımızın okul dışı zamanlarını değerlendirmek, dış uyarıcılardan korumak ve akranları ile eşit fırsatlara kavuşabilmeleri sağlamak ve akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler ile buluşturarak bu çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimine katkı sağlamak, akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemek, özgüvenlerini arttırmak devletimize aidiyet duygularını geliştirmek ve çocuklarımızın aileleri ve sosyal çevreleri ile bağlarının güçlendirmeyi amaçlamaktayız."

Kaynak: AA