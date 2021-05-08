Dezavantajlı anneler de unutulmadı
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Dezavantajlı anneler de unutulmadı

Dezavantajlı anneler de unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da dezavantajlı kadınlar, Anneler Günü'nde unutulmadı.

Şanlıurfa'da dezavantajlı kadınlar, Anneler Günü'nde unutulmadı. Haliliye Belediyesi evde bakım hizmeti gören dezavantajlı 210 anneye hijyen setti ile karanfil dağıttı.

Şanlıurfa'da Anneler Günü'nde dezavantajlı kadınlar unutulmadı. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, evde bakım hizmeti alan 210 anneyi evlerinde ziyaret etti. Tam kapanma sürecinde evden çıkamayan annelere, Anneler Günü sürprizi yapan ekipler, korona virüs nedeniyle hijyen paketi hediye etti, karanfil dağıttı. Ziyarette, çok mutlu olduklarını belirten anneler, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yarım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplamda 438 aileye verdiği evde bakım hizmetinin tam kapanma sürecinde de devam ettiğini bildirdi. - ŞANLIURFA

Dezavantajlı anneler de unutulmadı
Dezavantajlı anneler de unutulmadı
Dezavantajlı anneler de unutulmadı
Dezavantajlı anneler de unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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