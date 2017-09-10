Deyrizor'da Işid'e Bir Operasyon Daha Düzenlendi

Amerikan Ordusu tarafından desteklenen YPG güçleri, Deyrizor kentinde terör örgütü IŞİD'e yönelik yeni bir operasyon daha düzenledi.



Ülkenin doğusunda bulunda kentte Rusya'nın destek verdiği Suriye Ordusu ile birlikte hareket eden güçler son çatışmalar sonrasında bölgede bulunan hava alanına ulaştıklarını bildirdi.



Sana Haber Ajansı düzenli ordunun Rakka Köprüsü'nde kontrolü eline aldığını açıklarken IŞİD mensubu birçok teröristin de öldürüldüğünü duyurdu. Suriye Ordusu jetlerle önemli noktaları vururken, tanklarla mayın döşeli arazilerin temizlendiği kaydedildi.



Suriye'nin Irak sınırında yaşanan bu çatışmalardan sonra ülkede savaşan grupların ileriki dönemlerde bölgede nasıl bir sınır hattı oluşturacağı henüz bilinmiyor. Zira Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a ait kuvvetler ülkenin stratejik noktalarında büyük güce sahip bulunuyor.



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Tags: Suriye Ordusu Suriyede iç savaş IŞİD Gepost: 09 september 2017