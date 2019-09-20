Deyrizor'da Esad rejimine karşı protesto: 2 ölü

Deyrizor'da Esad rejimine karşı protesto: 2 ölü

Suriye'nin Deyrizor ilinde Esad rejimine karşı düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

20.09.2019 17:13
Deyrizor'da Esad rejimine karşı protesto: 2 ölü

Suriye'nin Deyrizor ilinde Esad rejimine karşı düzenlenen gösterilerde 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.


Suriye'nin Deyrizor ilinde Esad rejimi protesto edildi. Esad rejimi askerleri düzenlenen gösteriye katılan protestoculara ateş açarak 2 kişiyi öldürdü, 10 kişiyi yaraladı. Protestocular Esad rejimine karşı pankartları kaldırarak slogan attı. Protestocular, Esad rejiminin Deyrizor ilinin köylerinden çıkmasını saldırılarını durdurmasını istedi. - DEYR EZ ZUR

Kaynak: İHA
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