Deynekler Dere Taşkınlarından Korunuyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere taşkınlarının neden olduğu can ve mal kayıplarının önüne geçmek için il genelindeki dere temizliklerinde hız kesmiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapılan çalışmalar kapsamında, Gölmarmara ilçesine bağlı Deynekler Mahallesi'nde de dere temizlik işi gerçekleştirildi. MASKİ ekipleri tarafından kısa sürede tamamlanan çalışma sayesinde, mahalleden geçen dere içerisindeki rüsubatın taşkınlara neden olarak ev ve tarım arazilerine zarar vermesi engellendi.



" NE ZAMAN BİR İHTİYACIMIZ OLSA, CENGİZ BAŞKANIMIZIN EKİPLERİ YAPIYOR"



Deynekler Mahalle Muhtarı Rauf Akdan, "Deremizin etrafında evler ve tarım alanları bulunuyor. Derede biriken pisliklerden dolayı tıkanma ve taşmalar olduğu zaman çok sıkıntı çekiyorduk. Ayrıca kötü bir koku oluşuyordu. Vatandaşlarımız talepte bulundular. Sağolsun MASKİ gelip ilgilendi. Artık bir sorun yaşamayacağız inşallah. Çalışmalardan da memnunuz. Cengiz Başkanımız sağolsun ne ihtiyacımız olursa ekiplerini gönderip yaptırıyor. Allah razı olsun" diye konuştu.