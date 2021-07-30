Deydinler Camii dualarla açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapımında destek verdiği İnegöl Deydinler Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yapımında destek verdiği İnegöl Deydinler Camii, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Camiyi gezerek cemaatle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, cami yapımına katkı veren herkese teşekkür etti.

Camilerin namaz kılınmasının yanında hayat alanları olarak değerlendirilmesi maksadıyla birçok projeye destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak İnegöl ilçesindeki Deydinler Camii'nin çevre düzenlemesine katkı sundu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Belediyesi, Deydinler Köyü Cami Yaşatma Derneği ve hayırseverlerin katkılarıyla yapımı tamamlanan cami dualarla ibadete açıldı. Camiinin çevre düzenleme imalatında 750 metrekare sert zemin uygulaması ve 155 metretül taş duvar ve korkuluk Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılırken, 35 metrekarelik hela binasının işaatı da devam ediyor. Camiinin açılışı münasebetiyle düzenlenen mevlide katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve meclis üyeleriyle birlikte cemaatle buluşarak sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışı yapılan caminin İnegöl'e ve Deydinler sakinlerine hayırlı olmasını diledi. Camilerin cem olunan yerler olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, buralarla irtibat arttırdıkça işlerin, aşların ve evdeki muhabbetin daha bereketli olacağını belirtti. İş yoğunluğu sebebiyle dönem dönem cami ile irtibatın zayıflatıldığını ifade eden Başkan Aktaş, "Camiler artık 5 vakit namaz kılınan yerler değil. Toplumun her kesimini camilerle irtibatlandırmak, caddelerin ve sokakların daha huzurlu olmasına vesile olur. Kur'an kurslarımız, camilerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz bu manada değerli ve kıymetlidir. Teknolojinin hızla geliştiği, gençler için tehlikenin çok olduğu günümüzde bu tip mekanların artması gerekiyor. Buralarla irtibatı daha yoğun tutmalıyız. 17 ilçede devam eden kuran kursları, camiler, farklı müştemilatlar var. Sürece destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise, bu tür eserlerin şehre ve mahallelere kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Camilerin ibadetlerin yapıldığı ve hemhal olunan mekanlar olduğunu söyleyen Alper Taban, cami ve çevresini çoluk çocuk her yaştan insanın rahatlıkla gelip gidebildiği mekanlara dönüştürmek gerektiğini anlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı