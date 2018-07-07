Devriye Görevindeki Asker, Kız Çocuğuyla "Şaşırtmacalar" Oyununu Oynadı

Diyarbakır'da devriye görevi yapan askerler, yanlarına gelen çocuklarla ilgilendi. Miniklerle şakalaşan bir Mehmetçik, kız çocuklarıyla "şaşırtmacalar" oyununu oynadı.

Diyarbakır'da vatandaşların huzurunu kalıcı hale getirmek için her an halkın arasında bulunan Türk askeri, devriye görevi sırasında yanlarına gelen kız çocuklarıyla yakından ilgilendi. Çocuklarla şakalaşarak muhabbet eden askerler, miniklerin gönlünü hoş tutmak için adeta çocukluklarına döndü.

Askerlerden biri, kız çocuğuyla "şaşırtmacalar" oyununu oynadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, miniklerin mutlulukları yüzlerinden okundu. - ANKARA