Devriye görevi atan polis ekipleri oyun havası açıp oynadı
Devriye görevi atan polis ekipleri oyun havası açıp oynadı Zonguldak'ta devriye atan polis ekipleri vatandaşlara moral vermek için "Ankara'nın bağları" şarkısıyla oynadı.
Devriye görevi atan polis ekipleri oyun havası açıp oynadı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta devriye atan polis ekipleri vatandaşlara moral vermek için "Ankara'nın bağları" şarkısıyla oynadı.
Zonguldak'ta vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyaran ekipler, ilk önce halkı uyardı ardından polis aracından "Ankara'nın bağları" şarkısını çalıp oynadı. Ekiplerin bu güzel hareketi sosyal medyada büyük beğeni aldı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler Yayla Mahallesi'nde devriye görevi yaparak, koronavirüs salgını nedeniyle halkı dışarı çıkmamaları konusunda anons yapıp uyardı. Anonsun ardından ekipler ekip otosundan Ankaranın Bağları isimli şarkıyı çalarak vatandaşlara moral verdi.
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Kaynak: İHA