Devriye gezen polis fark etti, Suluova itfaiyesi kurtardı
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Devriye gezen polis fark etti, Suluova itfaiyesi kurtardı

Devriye gezen polis fark etti, Suluova itfaiyesi kurtardı Foseptik çukuruna düşen yavru köpek ve annesi kurtarıldı Amasya Suluova'da fosseptik çukuruna düşen, yavru köpek ve annesi kurtarıldı.

04.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:12

Devriye gezen polis fark etti, Suluova itfaiyesi kurtardı

Foseptik çukuruna düşen yavru köpek ve annesi kurtarıldı

AMASYA - Amasya Suluova'da fosseptik çukuruna düşen, yavru köpek ve annesi kurtarıldı.

Olay, Amasya'nın Suluova ilçesi Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallelerde devriye gezen polis ekipleri, anne köpek ve yavrusunun sesini duydu. Sese doğru yöneldiklerinde büyükbaş hayvan gübre çukurunun içerisine düşmüş ölmek üzere olan anne köpek ve yavrusunu fark etti. Polis ekipleri durumu ivedilikle Suluova Belediyesi itfaiye personeline bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri anne köpek ve yavrusu ölmek üzere iken kurtardı. Yıkanan yavru köpek ve annesi sağlık kontrolü için Suluova Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürüldü ve durumlarının şimdilik iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince yapılan açıklamada, polis ekiplerinin ihbarı üzerine geldiklerini belirterek, "Vakit kaybetmeden gerekeni yaparak, anne köpek ve yavrusunu kurtardık" denildi.

Devriye gezen polis fark etti, Suluova itfaiyesi kurtardı

Kaynak: İHA

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