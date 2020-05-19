Devriye esnasında görükleri yaralı kediyi veterinere yetiştirdiler
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Devriye esnasında görükleri yaralı kediyi veterinere yetiştirdiler

Çankırı'da karantina bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, yaralı halde buldukları kediyi ekip aracıyla veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Devriye esnasında görükleri yaralı kediyi veterinere yetiştirdiler
19.05.2020 02:34 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:34

Çankırı'da karantina bölgesinde devriye gezen polis ekipleri, yaralı halde buldukları kediyi ekip aracıyla veterinere götürerek tedavi ettirdi.

Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Esentepe Mahallesinde denetimlerini sürdürüyor. Bu akşam saatlerinde rutin kontrollerini yapan ekipler, yavru bir kedinin olduğunu fark ederek yanına gitti. Ekipler, minik hayvanın yaralı olduğunu anladı. Kediyi ekip aracına alan polis ekipleri, hemen veteriner hekimine götürerek tedavilerini başlattı. Yaralı kedi, veteriner hekim tarafından gözetim altına alındı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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