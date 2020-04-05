Devriye atarak uyarı yapan jandarma ekiplerinden duyarlı davranış
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Jandarma, Düzce, Gür

Devriye atarak uyarı yapan jandarma ekiplerinden duyarlı davranış

Devriye atarak uyarı yapan jandarma ekiplerinden duyarlı davranış Jandarma dışarı çıkması yasak olan 6 yaşındaki küçük kızın isteğini kırmadı, çikolata aldı Korana virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirleri halka ulaştırmak ve vatandaşları uyarmak için devriye görevi yapan Düzce İl...

05.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 16:29
Devriye atarak uyarı yapan jandarma ekiplerinden duyarlı davranış

Devriye atarak uyarı yapan jandarma ekiplerinden duyarlı davranış

Jandarma dışarı çıkması yasak olan 6 yaşındaki küçük kızın isteğini kırmadı, çikolata aldı

DÜZCE - Korana virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirleri halka ulaştırmak ve vatandaşları uyarmak için devriye görevi yapan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce merkeze bağlı Yenitaşköprü Köyü'nde dışarı çıkması yasak olan 6 yaşındaki kız çocuğunun çikolata isteğini yerine getirdiler.

Dünyada ve Türkiye'de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler hayata geçirilmeye devam ediyor. Alınan tedbirler çerçevesinde risk altında bulunan 18-20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların evden çıkmaları genelge ile yasaklandı. Yasaklar çerçevesinde yaşlılar, çocuklar ve gençler evde kalmak zorunda. Dışarı çıkma yasağının ardından güvenlik güçleri de mahalle ve köylerde devriye atarak vatandaşları korona virüs ve yasak konusunda bilgilendiren anonslar yapıyor. Yapılan bilgilendirme devriyesi sırasında Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenitaşköprü Köyü'nde 6 yaşındaki Ravzanur Gür ie karşılaştı. Bahçede temizlik yapan vatandaşı uyarmak için duran jandarma ekiplerine seslenen Ravzanur Gür, jandarma ekiplerinden dışarı çıkamadığı için çikolata istedi. Jandarma ekipleri ise 6 yaşındaki Ravzanur Gür'ü kırmayarak istediğini yerine getirdiler. Jandarma ekipleri kızın yanına kadar giderek hem küçük kızla sohbet ederek, ona uyarılarda bulundular, hemde yanlarında bulunan çikolataları verdiler.

Jandarmadan çikolata isteyen Ravzanur Gür, televizyonda gördüğü yasak kararının ardından canının çikolata istediğini ancak dışarı çıkamadığını bunun için jandarma ekiplerinden çikolata istediğini dile getirerek jandarma abilerine teşekkür etti.

Devriye atarak uyarı yapan jandarma ekiplerinden duyarlı davranış

Kaynak: İHA

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Devriye atarak uyarı yapan jandarma ekiplerinden duyarlı davranış
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