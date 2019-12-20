Devrim Şehidi Kubilay'ı Menemen yine unutmadı

20.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:13

Cumhuriyeti ve devrimlerini korumak için canlarını feda eden Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki'nin şehit edilişlerinin 89. yılında düzenlenecek olan törenlere yurdun dört bir yanından katılım olacak.

Anma programı kapsamında saat 10.30'da gerçekleştirilecek olan Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü, Menemen Şehir Stadı önünden başlayacak ve Kubilay Anıtı önüne dek sürecek. Yürüyüşe Menemen Belediyesi tarafından bugüne özel olarak yaptırılan 500 metrelik bayrak eşlik edecek. Kubilay Anıtı'daki törenin ardından saat 12.00'de Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda bir basın açıklaması yapılacak. Kubilay, Bekçi Hasan, Bekçi Şevki ve Cumhuriyet şehitleri anısında Mahkeme Camisi'nde saat 12.30'da Mevlid-i Şerif okutulacak. Anma programı kapsamında saat 13.30'da Kubilay Kültür Merkezi'nde Oktay Özengin Kubilay Tarihi Fotoğraf Sergisi ve saat 14.30'da Tarihçi Yazar Sinan Meydan'ın "Cumhuriyet Tarihinde Kubilay Olayının Önemi" konulu paneli düzenlenecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit Asteğmen Kubilay anısına 13.'sü düzenlenen "Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu" da Çanakkale Asfaltı Buruncuk bölgesinde saat 08.00'de başlayacak. 10 kilometrelik koşu Kubilay Anıtı önünde sona erecek.

Ayrıca 22 Aralık Pazar günü Menemen Belediyesi tarafından Gölpark Menemen'de Genç Kubilaylar Topluluğu Turnuvası yapılacak.

Kaynak: Bültenler