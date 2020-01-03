Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
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Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, katıldığı canlı yayın programında gözyaşlarına boğuldu.

03.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:23
Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

İranlı General 'nin ABD güçleri tarafından öldürülmesinin ardından İran Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, katıldığı canlı yayın programında gözyaşlarına boğuldu.


İranlı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin (ABD) tarafından öldürülmesinin ardından İran halkı ve ordu mensupları yasa boğuldu. Ülkede protestolar devam ederken yerel bir televizyon kanalına konuşan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, "Amerikalıların ve siyonistlerin neşesi uzun sürmeyecek ve yerini mateme bırakacak" ifadesinden sonra gözyaşlarına boğuldu. - TAHRAN

Kaynak: İHA
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