Devrim Erbil'in 60. yıl sanat sergisi Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisinde açılacak

17.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:01

Beşiktaş Belediyesi, usta sanatçı Devrim Erbil'in 60. sanat yılına özel olarak hazırladığı 'Devrim Erbil 60. Sanat Yılı Teknikler ve Renkler' adlı çalışmaya ev sahipliği yapacak. Serginin açılışı yarın Mustafa Kemal Merkezi'(MKM)de gerçekleşecek.



Beşiktaş Belediyesi sanatında 60. yılı kutlayan usta isim Devrim Erbil'in '60. Sanat Yılı ve Teknikler ve Renkler' adlı sergisine ev sahipliği yapacak. Yakın tarihte Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödünü alan Devrim Erbil'in, bugüne kadar yapılmış en büyük sergisi olan bu sergide; 6 mozaik, sedef ve vitray, 4 batik, 11 halı, 10 özgün baskı, 5 marküteri ve 75 resimden oluşan tüm tekniklerden örneklerin izlenebileceği 111 eser olacak. MKM'de yarın kokteylle başlayacak olan serginin açılışına Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katılacak. Sergi Pazartesi günleri hariç her gün 10.00 -18.00 saatleri arası ziyarete açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA