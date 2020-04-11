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Devrim Akarsu: Ligler başlarsa çok futbolcu sakatlanabilir

Ünlü futbolcuların bireysel antrenörü Devrim Akarsu'dan önemli uyarılar"Adaleleri, o antrenman verimini almadığı için çabuk kopabilir, yırtılabilir"Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Sporseverler, koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz ay ertelenen Süper Lig'in tekrar başlama tarihini merak ediyor.

11.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:39
Devrim Akarsu: Ligler başlarsa çok futbolcu sakatlanabilir

Ünlü futbolcuların bireysel antrenörü Devrim Akarsu'dan önemli uyarılar

"Adaleleri, o antrenman verimini almadığı için çabuk kopabilir, yırtılabilir"

Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, - Sporseverler, koronavirüs salgını sebebiyle geçtiğimiz ay ertelenen Süper Lig'in tekrar başlama tarihini merak ediyor. Ancak liglerin tekrar başlayacak olmasıyla birlikte, sporcu sağlığı açısından birçok önlemin de alınması gerekiyor. Ünlü futbolcuların bireysel antrenörü Devrim Akarsu, sezon açılsa bile çoğu oyuncunun sakatlanma riskinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Spor camiasını da derinden etkileyen koronavirüs önlemleri kapmasında, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de spor müsabakaları süresiz olarak ertelendi. Sporseverler, özellikle Süper Lig'in tekrar başlama tarihini merak ederken, uzun süre takım olarak antrenman yapmaktan uzak kalan ve tekrar maç formunu yakalaması için çok daha fazla çalışması gereken oyuncuların, sakatlık riskleri gündeme geldi. Eski maç formunu yakalamaları için oyuncuların, belirli bir süre tekrar takım olarak antrenman yapmaları gerektiğini vurgulayan bireysel antrenör Devrim Akarsu, liglerin açılması planlanan tarihten çok önce bunun planlanması gerektiğini ve takımlara bu haberin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ancak belirli süre takım halinde çalışarak, takımın tekrar eski formunu ve maç temposunu yakalayabileceğini söyleyen Akarsu, bireysel antrenmanların riskine de değindi. Liglerin bu önlemler dışında açılmasının, birçok oyuncuyu sakatlayacağını söyleyen Akarsu, "Sezon açılsa bile, birçok futbolcunun sakatlanma riski yüzde 60'dır. Potansiyel yüksek. Çünkü adaleleri, o antrenman verimini almadığı için çabuk kopabilir, yırtılabilir ki zaten o tempoyu da çıkartamazlar. Oyuncular bacaklarındaki kaslara gereken verimi vermediği zaman, bu kaslar sakatlamaya çok meyilli olur ve yarın öbür gün Mehmet Ekici gibi kronik bir duruma düşebilirler" diye konuştu."LİG BAŞLASA BİLE ÇOĞU OYUNCU SAKATLANACAK"

Oyuncuların bireysel antrenmanlarında özellikle adele çalışıp, iyi sıkılaşmaları gerektiğine değinen Devrim Akarsu, "Futbolcuların çoğu bisiklet sürüyor, koşu bandı kullanıyor. Koşu bandı ayak bileklerine ve ayak taban altına zararlı. Lig başlasa bile çoğu oyuncu sakatlanacak" dedi.


Kaynak: DHA

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