Devrilme tehlikesi geçiren tırın dorsesi halatlarla köprüye bağlandı

06.09.2019 18:02

Küçükçekmece'de seyir halindeki iplik yüklü tırın dorsesi, yana doğru kayarak devrilme tehlikesi geçirmesi üzerine halatlarla köprüye bağlandı.

Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'ndeki Papaz Köprüsünde 34 ET 6425 plakalı iplik yüklü tırın sürücüsü Hüseyin T, dorsesindeki yükün yana kayarak devrilme tehlikesi geçirmesi üzerine aracını yolun kenarına çekerek durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak diğer araçların kontrollü bir şekilde geçmelerine izin verdi.

Ekipler, devrilme tehlikesi bulunan tırın dorsesinin herhangi bir olumsuzluga sebep olmaması için halatlarla köprü korkuluklarına bağladı.

Kaynak: AA