Kontrolden çıkan motosiklet devrilip sürüklendi, sürücü ve oğlu yaralandı

Kontrolden çıkan motosiklet devrilip sürüklendi, sürücü ve oğlu yaralandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrilip sürüklenirken, sürücü ve oğlu yaralandı.

Kontrolden çıkan motosiklet devrilip sürüklendi, sürücü ve oğlu yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet devrilip sürüklenirken, sürücü ve oğlu yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Serkan A. idaresindeki 48 VG 960 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. 5 metre sürüklenen motosikletten düşen sürücü ile oğlu 7 yaşındaki Arda A. yaralandı. Yaralı baba ve oğlu olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan