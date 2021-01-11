Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi
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Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi

11.01.2021 12:21 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:27
Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilerek 150 metre sürüklendikten sonra alev alan TIR'ın Moldovya uyruklu olduğu iddia edilen şoförü, yanarak yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, devrilerek 150 metre sürüklendikten sonra alev alan TIR'ın  Moldovya uyruklu olduğu iddia edilen şoförü, yanarak yaşamını yitirdi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Denizli'nin Buldan ilçesinden Manisa'nın Alaşehir yönüne giden kırmızı biber yüklü 'WIN 530' plakalı TIR, dün saat 04.00 sıralarında Sarıgöl ilçesi çıkışında virajı alamayarak devrildi. 150 metre sürüklenen TIR, alev aldı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine, polis ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TIR'ın şoförü, itfaiye ekiplerinin bütün çabasına rağmen yanarak yaşamını yitirdi. Alevlerin söndürülmesinin ardından sıkıştığı yerden çıkartılan şoförün, yanmış cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Moldavya uyruklu olduğu tahmin edilen şoförün kimliğini belirleme çalışmaları devam ediyor. 

Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi
Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi
Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi
Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi
Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi
Devrilip alev alan TIR'ın şoförü yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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