Devrilerek Sürüklenen Otomobilden Yara Almadan Kurtuldular

Manisa'da bariyerlere çarparak devrilen ve sürüklenen otomobildeki iki kişi yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, C.Ç'nin kullandığı 45 C 4051 plakalı otomobil, Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'ndaki bariyerlere çarparak devrildi ve yaklaşık 150 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle Mimar Sinan Bulvarı'ndaki araçlar alternatif yollara yönlendirildi.

Sürücü C.Ç. ile araçtaki D.L, kazadan yara almadan kurtuldu.