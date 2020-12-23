Devrilerek bariyerlere saplanan tırın sürücüsü toprağa verildi
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Devrilerek bariyerlere saplanan tırın sürücüsü toprağa verildi

23.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:49
Devrilerek bariyerlere saplanan tırın sürücüsü toprağa verildi

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasında ölen sürücü memleketi Karaman'da tabutuyla birlikte defnedildi.

Konya'da 2 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasında ölen sürücü memleketi Karaman'da tabutuyla birlikte defnedildi.

Kaza, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman'dan yüklediği bisküviyi Ankara'ya götürdüğü öğrenilen Bekir Sunay idaresindeki 70 DP 518 dorse plakalı tır, Konya'nın Kulu ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Refüjde bulunan demir bariyerler tırın kabinine adeta ok gibi saplanırken, tır yaklaşık 100 metre boyunca bariyerleri biçerek sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile tırda bulunan Semiha Çöldemli (20) feci şekilde can verdi.

Tır sürücüsü Sunay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınarak Karaman'a getirildi. Mezarlıkta kılınan cenaze namazına Sunay'ın ailesi ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Sunay, Hamidiye Mahallesindeki şehir mezarlığında tabutuyla birlikte defnedildi. - KARAMAN

Devrilerek bariyerlere saplanan tırın sürücüsü toprağa verildi
Devrilerek bariyerlere saplanan tırın sürücüsü toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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