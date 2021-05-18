Devrilen vincin operatörü yaralandı
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Devrilen vincin operatörü yaralandı

Devrilen vincin operatörü yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir inşaat sahasında devrilen vincin altında kalmaktan son anda kurtulan operatör, hafif şekilde yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir inşaat sahasında devrilen vincin altında kalmaktan son anda kurtulan operatör, hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kirazlıyayla köyünde bulunan özel bir şirkete ait inşaat sahasında sabah 09.45 sıralarında demir kaldırma çalışması yapan vinç kamyona bağlantı yerinden ayrılıp devrildi. Kabinde bulunan Fuat Gülen isimli vinç operatörü yere düşerek yaralandı. Olayı hafif sıyrıklarla atlatan operatöre ilk müdahale iş güvenliği uzmanı tarafından yapıldı. Operatör daha sonra olay yerine gelen 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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