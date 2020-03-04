Devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı
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Devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta, devrilen vincin bomu altında kalan genç işçi ağır yaralandı.

04.03.2020 18:51 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:52
Devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

'ta, devrilen vincin bomu altında kalan genç işçi ağır yaralandı.

Kadıburhanettin Mahallesi Lokomotif Bakım Atölyesi mevkisindeki şantiyede çalışan 22 yaşındaki demir işçisi Serkan Ç, devrilen vincin bomu altında kaldı.

Ağır yaralanan Serkan Ç, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Serkan Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı
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