Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu
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Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu

Sivas'ta devrilen vinç yüklü çekici Sivas-Kayseri karayolunun Sivas istikametini trafiğe kapattı.

Sivas'ta devrilen vinç yüklü çekici Sivas-Kayseri karayolunun Sivas istikametini trafiğe kapattı. Karayolunda yaklaşık 3 metre kuyruk oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine ilerleyen 26 VR 736 vinç yüklü çekici Taşlıdere mevkiinde devrildi. Kaza sonrası karayolunun Sivas istikameti araç trafiğine kapandı. Karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve polis ekipleri yolu trafiğe tekrar açabilmek için çalışma başlattı. - SİVAS

Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu
Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu
Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu
Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu
Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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