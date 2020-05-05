Devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
05.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:12

Kaza yerinden görüntü Devrilen aracın çekiciyle çekilmesi Isparta'da devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandıIsparta'da turşu yüklü kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza yerinden görüntü

Devrilen aracın çekiciyle çekilmesi Isparta'da devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Isparta'da turşu yüklü kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

A.Ö'nün kullandığı 20 BH 819 plakalı kamyonet, Isparta-Eğirdir kara yolu Baysallar mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen 'monoklonal antikor' geliştirdi Haberler
İsrail, koronavirüsü insan vücudunda izole edebilen "monoklonal antikor" geliştirdi
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi Haberler
Kırıkkale'de vaka sayısı sıfırlanmıştı! Vatandaşlar tedbirlere uymayınca 1 günde büyük artış gösterdi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 artarak 3 bin 520'ye yükseldi
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü Haberler
Mobilya atölyesinin kapısını söküp at arabasına yükleyip götürdü
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı Haberler
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn 20 cariyesini ordu mensubu yaptı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik korona çağrısı: Herkes geri dönüp vakaları kontrol etsin
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Edirne'de son 2 günde koronavirüs vakası tespit edilmedi
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 1338 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
Rusya'da koronayla savaşan doktorların şüpheli ölümü
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
253 bin insanın ölümüne sebep olan salgının çıkış noktasında vahşi hayvan satışı devam ediyor
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Ramazan ayının atmosferinden etkilenen Danimarkalı kadın Müslüman oldu
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Yaşlı adam, kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişiye para ve altınlarını kaptırdı
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 388 liradan işlem görüyor
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Yanında yavrusu köpeklere parçalatılan eşek yeni yuvasına yerleştirildi
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Alkol niyetine kolonya içen şahıs, hayatını kaybetti
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Osmaniye'de aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi görenleri şaşırttı
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: 'Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim'
Evladı dağa kaçırılan babadan Kılıçdaroğlu'na çağrı: "Samimiysen, gel bir de Kandil'e yürüyelim"
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sibel Can Bülent Ersoy Hatice Çarpar Burak Özçivit
Spor Neymar Bülent Uygun Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 19:27:32. #1.15#
title