Devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
05.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 05.05.2020 19:12
Kaza yerinden görüntü Devrilen aracın çekiciyle çekilmesi Isparta'da devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandıIsparta'da turşu yüklü kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza yerinden görüntü
Devrilen aracın çekiciyle çekilmesi Isparta'da devrilen turşu yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı
Isparta'da turşu yüklü kamyonetin devrildiği kazada sürücü yaralandı.
A.Ö'nün kullandığı 20 BH 819 plakalı kamyonet, Isparta-Eğirdir kara yolu Baysallar mevkisinde refüje çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
A.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: AA